Павел Василенко

Недавно сообщалось, что Шахтер сделал предложение Гремио в размере 15 млн евро за трансфер атакующего хавбека Габриэля Мека.

В то же время ТаТоТаке сообщает, что на самом деле донецкий клуб предлагал 12 млн евро за 17-летнего таланта. В настоящее время переговоры между Шахтером и Гремио продолжаются.

На счету Габриэля есть две игры за первую команду Гремио (35 минут). Также Мека провел 25 матчей за Гремио U-20: пять голов и одна результативная передача.

Контракт атакующего полузащитника с бразильским клубом действителен до 30 июня 2027 года.

Также на счету Габриэля есть два матча в составе сборной Бразилии U-17.