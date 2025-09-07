Источник сообщил, сколько Шахтер предложил бразильскому Гремио за талантливого полузащитника
Футболист может переехать в Украину
около 1 часа назад
Габріель Мек. Фото - ФК Гремио
Недавно сообщалось, что Шахтер сделал предложение Гремио в размере 15 млн евро за трансфер атакующего хавбека Габриэля Мека.
В то же время ТаТоТаке сообщает, что на самом деле донецкий клуб предлагал 12 млн евро за 17-летнего таланта. В настоящее время переговоры между Шахтером и Гремио продолжаются.
На счету Габриэля есть две игры за первую команду Гремио (35 минут). Также Мека провел 25 матчей за Гремио U-20: пять голов и одна результативная передача.
Контракт атакующего полузащитника с бразильским клубом действителен до 30 июня 2027 года.
Также на счету Габриэля есть два матча в составе сборной Бразилии U-17.