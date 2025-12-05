Сергей Разумовский

В престижном Центре искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне – одном из главных культурных центров столицы США – в пятницу, 5 декабря, состоялась торжественная церемония жеребьевки финальной части чемпионата мира 2026 года. Именно в ходе этого мероприятия были сформированы группы будущего мундиаля, который впервые в истории одновременно примут сразу три страны – США, Мексика и Канада.

Своих потенциальных соперников на мировом первенстве узнала и сборная Украины. Сине-желтые сохраняют шансы пробиться на ЧМ-2026 через плей-офф отбора. 26 марта команда Сергея Реброва проведет номинально домашний полуфинальный матч против сборной Швеции. В случае успеха украинцы выйдут в финал своего пути плей-офф, где встретятся с победителем пары Польша – Албания.

Победитель этого пути плей-офф, в котором выступает Украина, попал в четвертую корзину жеребьевки. Таким образом, сине-желтые уже знают структуру своей потенциальной группы в финальной части турнира. В случае выхода на чемпионат мира они сыграют против следующих команд. Из первой корзины подопечным Сергея Реброва достались Нидерланды, из второй Япония, а из третьей – Тунис.

Финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи будут проходить на стадионах США, Мексики и Канады, которые примут расширенный турнир с большим количеством участников и обновленным форматом группового этапа.

Напомним, церемонию жеребьевки посетил и президент УАФ Андрей Шевченко.