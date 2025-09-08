Сергей Стаднюк

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Италии на выезде одолела Израиль.

Матч получился настоящим триллером. Уже на 5-й минуте хозяева забили, но арбитр отменил гол из-за фола в атаке. Все же израильтяне открыли счет благодаря автоголу Локателли на 16-й минуте. До перерыва Италия перехватила инициативу и восстановила равновесие усилиями Кина.

Во втором тайме команды устроили настоящую голевую перестрелку. Перец снова вывел Израиль вперед, однако Кин оформил дубль, а Политано быстро сделал счет 2:3. Далее преимущество гостей укрепил Распадори.

Ближе к концу номинальные хозяева вернулись в игру: Бастони срезал мяч в собственные ворота, а Перец, казалось бы, принес очко своей команде. Но уже в компенсированное время Тонали забил победный мяч, завершив безумную 4-минутку.

Италия набрала девять очков в группе I и отстает от лидера Норвегии на три балла. Израиль (9) уступил «Скуадре адзурре» вторую строчку, сыграв на матч больше.

Чемпионат мира-2026. Квалификация, шестой тур

Израиль – Италия 4:5

Голы: Локателли, 16 (автогол), Перец, 52, 89, Бастони, 87 (автогол) – Кин, 40, 54, Политано, 59, Распадори, 81, Тонали, 90+1

Израиль: Даниэль Перец, Даса (Йехезкель 66), Нахмиас, Лемкин (Шломо 9; Тургеман 88), Халайли (Барибо 66), Элиэль Перец, Дор Перец, Ревиво, Глух, Соломон, Битон (Мизрахи 66)

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Манчини, А. Бастони, Димарко (Камбьязо 79), Локателли, Барелла (Фраттези 68), Тонали, Политано (Орсолини 68), Кен (Распадори 79), Ретеги (Мальдини 88)