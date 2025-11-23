Центральный защитник ПСЖ Илья Забарный сыграл ключевую роль в уверенной домашней победе парижан над Гавром в 13 туре Лиги 1, что завершилась со счётом 3:0.

23-летний украинец вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Портал WhoScored оценил его выступление в 7.1 балла, а Sofascore – в 7.2.

Статистика игры Забарного впечатляет: точность передач составила 97% (61 из 63), все единоборства выиграны (2 из 2), один отбор, один вынос, семь подборов и два потерянных мяча.

В этом сезоне Забарный провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, забил один гол. Контракт защитника действует до 30 июня 2030 года, а его трансферная стоимость по данным Transfermarkt составляет 55 миллионов евро.