Хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков официально пополнил состав лиссабонской Бенфики. Общая стоимость перехода составила около 27 миллионов евро: 6,75 миллиона за аренду сроком на год и еще 20,25 миллионов евро за обязательный выкуп контракта в 2026 году.

По данным украинского журналиста Игоря Бурбаса, в договоре с Бенфикой прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. В контракте с Шахтером эта цифра была в полтора раза больше.

Кроме того, донецкий клуб оставил за собой 25% от дальнейшей продажи игрока, что может принести "горнякам" в перспективе около 40–45 миллионов евро.

Судаков перебрался в Португалию на условиях аренды с обязательным выкупом. Дебютировать за новую команду полузащитник может уже 12 сентября в матче чемпионата Португалии против Санта-Клары.

