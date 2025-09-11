Известно, какое условие имеет Судаков в Бенфике
Цена Георгия теперь составляет 100 миллионов евро
14 минут назад
Хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков официально пополнил состав лиссабонской Бенфики. Общая стоимость перехода составила около 27 миллионов евро: 6,75 миллиона за аренду сроком на год и еще 20,25 миллионов евро за обязательный выкуп контракта в 2026 году.
По данным украинского журналиста Игоря Бурбаса, в договоре с Бенфикой прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. В контракте с Шахтером эта цифра была в полтора раза больше.
Кроме того, донецкий клуб оставил за собой 25% от дальнейшей продажи игрока, что может принести "горнякам" в перспективе около 40–45 миллионов евро.
Судаков перебрался в Португалию на условиях аренды с обязательным выкупом. Дебютировать за новую команду полузащитник может уже 12 сентября в матче чемпионата Португалии против Санта-Клары.
