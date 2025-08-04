Французский ПСЖ сознательно не спешит с переговорами по трансферу украинского защитника Ильи Забранного из английского Борнмута, сообщает Allez Paris.

Такое решение в Париже приняли с расчетом на то, чтобы 22-летний футболист смог пройти полноценную предсезонную подготовку в составе своего нынешнего клуба. Речь идет не только о тренировках, но и об участии в контрольных матчах.

Если бы переход оформили раньше, Забранный потерял бы возможность провести качественное межсезонье, ведь ПСЖ выходит из отпуска только 6 августа, а уже через неделю парижан ждет матч за Суперкубок УЕФА против лондонского Тоттенхэма.

Ранее сообщалось, что ПСЖ закрыл трансфер Забранного.