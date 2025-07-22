Известный инсайдер назвал единственный клуб, который работает над трансфером Забарного
Журналист сделал важное заявление
около 1 часа назад
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо опроверг слухи, что Тоттенхэм вклинился в борьбу за подписание украинского защитника Борнмута Ильи Забарного, которым интересуется французский ПСЖ.
«Насколько мне известно, единственный клуб, который действительно работает и усиленно пытается закрыть сделку – это ПСЖ. У них уже есть соглашение с игроком, поэтому я до сих пор ожидаю, что именно ПСЖ подпишет Забарного. В данный момент с Тоттенхэмом ничего конкретного. Они сосредоточены на других трансферах», – сказал Романо на своем YouTube-канале.
В прошлом сезоне Забарный провёл за «вишен» 39 матчей во всех официальных турнирах: одна результативная передача.
Transfermarkt оценивает 22-летнего центрального защитника в 40 миллионов евро.