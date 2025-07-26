Трансферная история вокруг защитника английского Борнмута и игрока сборной Украины Ильи Забарного продолжает развиваться.

22-летним футболистом серьезно интересуется французский ПСЖ, который уже дважды делал предложения по покупке, но получал отказ. После этого чемпионы Франции заявили о прекращении переговоров, однако ситуация изменилась.

По сообщениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, лично президент ПСЖ Нассер Аль-Хелафи решил вмешаться в переговорный процесс с клубом из АПЛ, проявив особый интерес к трансферу украинца.

Парижане подготовили третий вариант предложения: Борнмуту предложат 60 миллионов евро гарантированно плюс бонусы, детали которых пока не раскрываются.

Однако англичане настаивают на том, чтобы общая сумма сделки, включая бонусы, составляла не менее 70 миллионов. Именно этот момент пока что мешает сторонам прийти к согласию. При этом сам Забарный уже утвердил условия личного контракта с обладателем титула Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и Борнмут согласовали сумму трансфера Забарного.