Известный клуб находится на грани банкротства. Он может опуститься до пятой лиги Италии.

Павел Василенко

СПАЛ несколько лет входил в элиту итальянских команд. На полях Серии А они обыграли Ювентус, Лацио и Рому. Однако нынешняя реальность совсем другая – клуб из Феррары едва выживал в третьем дивизионе и находится на грани банкротства.

Выступление СПАЛа в последние годы оставляет желать лучшего. Стоит отметить, что речь идет о клубе, который в 2020 году все еще выступал в Серии А.

Текущая реальность для команды очень неприятна. Игроки Франческо Бальдини играли в плей-офф, чтобы остаться в третьем дивизионе.

Команда из Феррары набрала лишь 35 очков в 38 турах регулярного сезона Серии С. На ее счету 18 поражений, 11 ничьих и девять побед.

Концовка кампании 2024/25 вселила надежду в болельщиков СПАЛа. В последних пяти турах клуб сыграл вничью четыре раза и одержал одну победу. Однако удачная серия не улучшила его положение – СПАЛ занял 17-е место, что в зоне вылета.

Команда Бальдини играла в плей-офф за выживание против молодежной команды Милана. Им удалось обыграть россонери со счетом 2:1 в двух матчах.

Спортивные результаты – не единственная забота СПАЛа. Возможно, клуб исчезнет с карты мирового футбола. Все из-за серьезных финансовых проблем.

Клубу нужны деньги для регистрации в Серии С. Вследствие неуплаты задолженности он будет переведен в пятый дивизион лиги – любительскую лигу Eccellenza.

Судьба СПАЛа должна быть предметом беспокойства американского бизнесмена Джо Такопина, который является председателем совета директоров. 59-летний функционер неоднократно успокаивал болельщиков, но 700 тысяч евро, необходимых для начала в соревновании, все еще отсутствуют. Об этом сообщает Corriere di Bologna.

У владельца СПАЛа осталось мало времени. Он должен перевести указанную сумму до 23:59 6 июня. В противном случае клуб будет вынужден объявить себя банкротом и будет переведен в лигу Eccellenza.