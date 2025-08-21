Известный комментатор объяснил, почему переход в ПСЖ является логичным продолжением карьеры
Илья уже успел официально дебютировать
около 1 часа назад
Илья Забарный / Фото - ПСЖ
Комментатор Setanta Sports Дмитрий Джулай на своём YouTube-канале прокомментировал переход центрбека сборной Украины Ильи Забарного в ПСЖ.
Пойти центральному защитнику к Луису Энрике - особая школа. Очень полезной для Ильи может быть работа с этим тренером. В Тоттенхэме не может быть требований постоянно выигрывать. С этой точки зрения, довольно неплохой переход», - рассказал Джулай.
Во Франции высказались о шансах Забарного закрепиться в основе ПСЖ.