Вингер Металлиста 1925 Денис Антюх заявил, что его лишили игровой практики в Заре из-за нежелания продлить контракт.

Мы с прошлого лета вели переговоры с Зарей о продлении контракта, но не пришли к согласию. Сначала мы вели переговоры с Зарей, а в новом году я начал рассматривать другие варианты, которые были, и общаться с Металлистом 1925.

Президент через руководство донес: если не договоримся о продлении контракта, то я не буду получать игровую практику. Мол, больше начнут привлекать к матчам тех, на кого рассчитывают в будущем. Морально мне было тяжело, когда я постоянно играл, а потом вдруг перестал. Но это же не первая такая ситуация.

Под конец сезона мне позвонил Младен и сказал: «Дали добро, чтобы ты играл. Едешь на матч». Я, конечно, очень обрадовался, и так сложилось, что уже был с командой во время поединка против Ворсклы.

Считаю, после Динамо в Заре я, можно сказать, реабилитировал свою карьеру. Если бы клуб заработал на мне деньги, то был бы только рад. Сложилось так, как сложилось. Это жизнь, – заявил Антюх в интервью «Украинскому футболу».