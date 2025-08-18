Михаил Цирюк

С пятницы по понедельник состоялись матчи третьего тура УПЛ, в большинстве из которых голы забивали обе команды. Со 100% показателем набранных очков осталась только одна команда, а еще три коллектива снова не смогли получить свои первые баллы в сезоне.

Динамо и Шахтер записали в свой актив очередные легкие победы, новичок элитного дивизиона разгромил вице-чемпиона, а Полесье Руслана Ротаня потерпело второе поражение подряд. Предлагаем вашему вниманию главные итоги уикенда в украинской национальной первенстве.

После победы над очевидно более слабой Полтавой (2:1) и поражения от очевидно более сильного Динамо (1:5), именно этот матч должен был показать истинное состояние львовского Руха на старте сезона, и, как мы могли убедиться, состояние это не очень. Хозяева больше контролировали мяч, но извлечь из этого контроля какие-то дивиденды не удавалось.

Все голы в этой встрече забивались со стандартов. В первом тайме Слободян выполнил навес на голову Устименко, после чего тот открыл счет. А во втором команды обменялись забитыми мячами прямыми ударами со штрафного. Сначала Лях восстановил паритет в игре, однако последнее слово осталось за пивоварами и Сухановым, который помог своей команде завершить третий тур с семью баллами в активе. Трудно было представить что-то подобное перед началом сезона, не так ли?

Так же трудно было представить столь стремительное падение Александрии. Конечно, после утраты большого количества лидеров никто не ожидал повторения фантастических результатов прошлого сезона, но и то, что после трех стартовых туров команда занимает последнее место - тоже серьезная неожиданность.

В поединке против Металлиста 1925 подопечные Кирилла Нестеренко выглядели действительно беспомощно. Уже на 18 минуте счет в матче открыл бывший лидер александрийцев Иван Калюжный, а на 76-й он же ассистировал Рашице. Хозяева, казалось, вернули интригу в игру после гола Жоты, но её тут же убил Рамик Гаджиев, который выйдя на поле в конце основного времени оформил дубль буквально за пять минут, установив рекорд УПЛ. Итак, 1:4: харьковчане одержали первую победу после возвращения в УПЛ, а Александрия продолжила своё падение в пропасть.

На ход одного из самых интересных противостояний тура существенно повлияла красная карточка, которую полузащитник Колоса Ррапай получил уже на 35 минуте. К счастью для хозяев, к тому моменту они уже вели в счете благодаря голу Климчука, так как после этого инициативу в встрече ожидано перехватили ``` львів'яни.

Команда Лупашка тиснула, проте здобути максимальний результат за годину гри в більшості все ж не змогла. На 67 хвилині рахунок в матчі зрівняв Краснопір, та попри наявність моментів та можливостей забити ще раз гостям не вдалося, тож, нічия, яка з урахуванням контексту більше має порадувати Колос.

У двох матчах проти Пафоса київське Динамо основним складом не змогло забити жодного гола, тоді як у двох останніх поєдинках УПЛ забило 9 напіврезервним. Це, мабуть, все, що потрібно знати про рівень спротиву в нашому чемпіонаті, хоча й суперники киян у цих поєдинках були в досить розібраному стані.

Епіцентр, який залишається однією з трьох команд, що ще не набирали очок цього сезону, не зміг протиставити киянам майже нічого. Гості одразу заволоділи ініціативою та вийшли вперед уже на сьомій хвилині завдяки голу Герреро. До 20 хвилини той самий Герреро міг забивати ще двічі, але спочатку заліз у офсайд, а пізніше влучив у стійку.

Занервувати Динамо не змусив навіть пропущений м'яч, який виник після обрізки Брагару та контратаки господарів, що завершилася результативним ударом Климця. Ще до перерви Михайленко знову вивів біло-синіх вперед, а після неї гості добили суперника м'ячами Волошина і Ваната.

Битва новачків УПЛ завершилася на користь Кудрівки, і багато що в ній вирішилося вже на самому початку. На самому початку матчу господарі заробили пенальті, яке на п'ятій хвилині реалізував Шаповал. Таким чином полтавці з самого початку були поставлені в не дуже зручне становище.

На 35 хвилині підопічні Василя Баранова впіймали суперника на контратаці, подвоївши свою перевагу, а на старті другого тайму Кудрівка заробила ще один пенальті, зробивши рахунок розгромним. Гості спромоглися лише на гол престижу у виконанні Онищенка, однак набрати очок він їм не допоміг.

Легкі три бали здобув цього туру й донецький Шахтар, котрий гостював у рівненського Вереса. Не хочеться говорити, що на полі була тільки одна команда, адже у цій грі Верес таки мав чудову гольову нагоду. Однак для більшості ігрового часу зустрічі це твердження все ж буде справедливим.

Гірники забили важливий гол у роздягальню зусиллями Коноплі, який чудово зіграв на стандарті, а гол Тобіаса ближче до середини другого тайму фактично закрив цей поєдинок. Тож Шахтар дещо реабілітувався після втрати очок з Карпатами, а от Верес досі з нулем, хоча, говорячи про це, варто пам'ятати про складний календар рівнян.

Полесье - ЛНЗ 0:2

Не всё так просто на старте сезона у житомирского Полесья Руслана Ротаня, ведь после победы в первом туре команда потерпела уже второе подряд поражение в чемпионате. При этом его совсем не назовешь случайным, ведь черкасский ЛНЗ вполне заслужил свои три балла.

Подопечные Виталия Пономарёва открыли счет благодаря пенальти на 29-й минуте, а на последних секундах черкасчане сняли все вопросы о победителе благодаря голу Оба. Да, можно говорить о том, что после еврокубкового поединка Ротань дал передышку нескольким лидерам своей команды, но кто же в этом виноват. С такими темпами за время этой еврокампании Полесье может потерять в борьбе за топ-3 слишком много.

Последний поединок тура вышел, пожалуй, самым ярким и интересным из всех. Обе команды сыграли максимально открыто, думая прежде всего об атаке и создав массу моментов у ворот друг друга. Кривбасс лучше начал поединок, и уже к 16-й минуте получил преимущество в два мяча благодаря голам Задераки и Парако. Но Заря не испугалась после такого удара, еще до перерыва выровняв игру и отыграв один мяч усилиями Будковского.

Далее игра превратилась в какое-то сплошное безумие без центра поля и защиты, и первым в нем забил Кривбасс: Задерака сделал счет 1:3. Заря снова не сдавалась, и на 69-й минуте Будковский снова сделал разницу в счете минимальной. После этого луганчане имели еще несколько отличных возможностей, чтобы сравнять счет, однако вратарь гостей Кемкин снова выдал просто невероятный матч. Так что Кривбасс добыл вторую подряд победу, Заря впервые в сезоне проиграла, но независимо от результата такой футбол нам точно нравится.

В материале использованы фото Getty images, УПЛ