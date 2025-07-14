Капитан ПСЖ Маркиньос подвел итоги финала Клубного чемпионата мира-2025 против Челси (0:4). Его слова приводит DAZN.

Они хорошо поработали, узнали наши небольшие слабости. В тактическом плане они усложнили нам задачу в первом тайме, и нам нужно было время, чтобы отреагировать. Мы сделаем из этого выводы на будущее.

Думаю, теперь все команды будут внимательно изучать нас, чтобы определить, что мы делаем хорошо, а что плохо. Теперь мы должны быть всегда на высшем уровне.

Они выиграли много дуэлей, боролись в них, особенно в первом тайме. Они очень эффективно использовали возможности, которые у них были. Мы же показали себя ниже своего максимума, что и объясняет результат.

Мы были эффективны в финале ЛЧ, против Реала и Баварии, но сегодня в первом тайме это нам не удалось, что стоило нам результата, - рассказал Маркиньос.