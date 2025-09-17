Капитан ПСЖ Маркиньос высказался о приходе в команду украинского центрбека Ильи Забарного. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Конкуренция - это очень хорошо. Забарный присоединился к нам в этом году, но я всегда сталкивался с конкуренцией. Я здесь уже давно и всегда завоевывал свое место. Конкуренция позволяет игрокам раскрыться по максимуму и выводит их из зоны комфорта.

Илья еще может расти и совершенствоваться, и я буду рядом, чтобы помочь ему в этом. Тренеру придется хорошо управлять командой в этом сезоне, но я рад работать вместе с такими хорошими игроками и знаю, что это пойдет на пользу, - сказал капитан ПСЖ.