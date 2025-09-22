Капитан ПСЖ Маркиньос тепло отозвался о украинском защитнике Илье Забарном, который этим летом пополнил состав парижского клуба.

«Приход Ильи Забарного? Это конкуренция, но она всегда здесь была. Конкуренция подталкивает меня вперед и мотивирует работать еще усерднее и больше. Илья — классный защитник, я ему здесь в Париже помогу», — сказал капитан ПСЖ для L'Equipe.

Уже в понедельник, 22 сентября, команда Луиса Энрике встретится с Марселем в матче 5-го тура Лиги 1. Именно из-за этого матча футболисты ПСЖ не смогут присутствовать на церемонии вручения Золотого мяча.

В этом сезоне 23-летний Забарный успел провести четыре встречи. Парижане уверенно лидируют в чемпионате Франции, набрав 12 очков в четырех играх.

Ранее во Франции объяснили, почему ПСЖ решил подписать Забарного.