Карпаты назвали игроков, кто отправится на сборы в Австрию
Лупашко взял 26 футболистов
около 2 часов назад
Карпаты накануне отправились на учебно-тренировочные сборы в Австрию, сообщает пресс-служба клуба.
Второй этап подготовки зелено-белых к новому сезону УПЛ продлится до 25 июля.
Карпаты в Австрии запланировали 5 контрольных матчей. После возвращения во Львов у «львов» будет неделя на подготовку к первому официальному матчу сезона против Полесья (3 августа).
Главный тренер Карпат Владислав Лупашко взял на сборы 26 футболистов.
Вратари: Яков Кинарейкин, Андрей Клещук, Назар Домчак, Артем Колесник.
Защитники: Павел Полегенько, Владислав Бабогло, Жан Педрозу, Денис Мирошниченко, Николай Киричок, Андрей Чеберинчак, Владислав Цымбалистый, Юрий Кокодиняк.
Полузащитники: Амбросий Чачуа, Илья Квасница, Олег Федор, Владислав Клименко, Ярослав Карабин, Патрисио Танда, Пабло Альварес, Ян Костенко, Артур Шах, Брунинью, Андрей Ивасий, Луис Яно.
Нападающие: Игорь Краснопир, Игор Невес.
Стали известны время и даты проведения матчей первого тура УПЛ 25/26.