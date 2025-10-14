Сергей Стаднюк

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский поделился информацией о состоянии правого защитника Карпат Алексея Сыча. Он находится на реабилитации после травмы.

По его словам, футболист уже вернулся к тренировочному процессу, однако занимается с определенными ограничениями. Напомним, что 24-летний футболист получил травму 20 марта в первом матче плей-офф Лиги Наций между сборной Украины и Бельгией (3:1) и с тех пор не участвовал в официальных играх. У него диагностировали травму медиальной коллатеральной связки.

Сыч перебрался в Карпаты в начале 2025 года в составе целой делегации, которая перебралась из Руха в рамках сотрудничества между клубами. С тех пор провел лишь четыре матча за зелено-белых без результативных действий. Наиболее известный защитник по выступлениям в молодежной сборной Украины, с которой дошел до полуфинала Евро-2023 и играл на Олимпийских играх-2024.

Напомним, Карпаты выиграли два из трех последних матчей при ничьей с киевским Динамо.