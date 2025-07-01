Карпаты прекратили сотрудничество с Пидлепенцем
Футболист остался без команды
43 минуты назад
Фото: ФК Карпати
Карпаты и Евгений Пидлепенец расторгли контракт по соглашению сторон.
«Футбольный клуб Карпаты искренне благодарит Евгена за значительный вклад в развитие клуба, в частности, за выход команды в УПЛ и выступления в зелено-белой футболке в дивизионе сильнейших и желает дальнейших успехов в игровой карьере», – сообщила пресс-служба клуба.
Полузащитник в прошлом сезоне провел 26 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
В общем, за два года в составе Карпат Пидлепенец сыграл 49 матчей, забил восемь мячей и оформил десять ассистов.