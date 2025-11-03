Сергей Разумовский

В 11-м туре украинской Премьер-лиги Карпаты на выезде минимально одолели ЛНЗ.

Решающий мяч на 25-й минуте забил Краснопир. Хозяева знали, что в случае непроигрыша могли обойти Динамо в таблице, поэтому активно искали гол в ответ и до перерыва, и после него.

Второй тайм сопровождался двумя остановками из-за воздушной тревоги; во второй раз игру прервали на 94-й минуте, когда оставалось доиграть 90 секунд. Несмотря на паузы и финальный штурм ЛНЗ, Карпаты выдержали давление и удержали минимальное преимущество.

Карпаты набрали 15 очков и оторвались от зоны переходных матчей. ЛНЗ остался с 20 баллами позади Динамо по дополнительным показателям.

УПЛ, 11-й тур

ЛНЗ – Карпаты 0:1

Гол: Краснопир, 25

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Мураев, Горин, Драмбаев, Рябов (Ноникашвили, 61), Яшари, Пастух (Кравчук, 76), Проспер Оба, Кузик, Ассинор

Карпаты: Домчак, Мирошниченко, Киричок, Бабогло, Сыч, Танда, Альварес, Бруньиньо (Полегенько, 90+2), Шах (Чачуа, 61), Краснопир (Невес, 71), Пауло Витор (Клименко, 90+2)

Предупреждения: Яшари, Муравский, Горин – Домчак, Альварес, Мирошниченко, Краснопир, Киричок

Обзор матча будет доступен на странице события ЛНЗ – Карпаты.