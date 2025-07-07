Сергей Стаднюк

В третьем контрольном матче на сборе в Австрии Металлист 1925 сенсационно одолел Карабах (5:4).

Команды договорились о необычном формате встречи в четыре тайма по 30 минут. Первый тайм завершился вничью. На дубль Ахундзаде ответили Рашица и 19-летний Матвей Панченко.

Однако харьковчане развили свой успех во второй и третьей четвертях. Шабанов, Гаджиев и Ари Моура довели счет до разгромного.

Последние же 30 минут остались за азербайджанским клубом. Это был тайм имени украинца Алексея Кащука. Вингер сначала забил сам, а затем заработал пенальти для Аддаи, что сократило отставание до минимума. Тогда подопечные Младена Бартуловича играли в меньшинстве из-за второго предупреждения Короля. Однако это не позволило Карабаху отыграться.

Вашему вниманию обзор матча.

Контрольный матч

Металлист 1925 – Карабах 5:4

Голы: Ахундзаде, 3, 12, Кащук, 97, Аддаи, 114 (пен.) – Рашица, 11, Панченко, 26, Шабанов, 40, Гаджиев, 71, Ари Моура, 83

Удаление: Король, 110 (второе предупреждение)

Напомним, ранее Металлист 1925 разгромно проиграл Панатинаикосу (0:3).