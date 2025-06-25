Кавани и компания не победили команду, пропустившую 16 мячей, и вылетели из КЧМ. Видео
Скромный клуб после двух разгромов сенсационно набрал первое очко
41 минуту назад
В третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 Окленд Сити сенсационно сыграл вничью с Бока Хуниорс (1:1).
Аргентинцы вышли вперед в первом тайме только благодаря автоголу Гарроу. Однако после перерыва новозеландцы шокировали абсолютного фаворита усилиями Грея.
Матч надолго прерывался из-за непогоды. После возобновления игры Мигель Мерентьель мог вернуть преимущество Боке, но его гол на 60-й минуте был отменен после просмотра VAR из-за игры рукой. А на большее Кавани и компании уже не хватило.
Вашему вниманию обзор матча.
Бока Хуниорс набрала только два очка в группе C и покинула Клубный чемпионат мира. Окленд Сити завершил борьбу с одним баллом и разницей мячей 1:17. Дальше проходят Бенфика (7) и Бавария (6).
Клубный чемпионат мира-2025. Групповой этап, третий тур
Окленд Сити – Бока Хуниорс 1:1
Голы: Грей, 52 – Гарроу, 26, (автогол)
Окленд Сити: Гарроу, Лагос (Ли, 83), Боксолл, Митчелл, Грей, Мураті (Коннолли, 54), Манікум (Зеб, 68), Ілич, Гарріга (Вейл, 54), Ю (Еллис, 54), Беван
Бока Хуниорс: Маркесин, Бланко, Пеллегрино, Ди Лольо, Адвинсула, Паласиос, Веласко (Брайда, 54), Батталья, Мерентьель, Кавани (Хіменес, 54), Себальос (Сенон, 26)
Ранее Бенфика с Трубиным сенсационно победила Баварию и выиграла группу на Клубном чемпионате мира.