Сергей Стаднюк

В третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 Окленд Сити сенсационно сыграл вничью с Бока Хуниорс (1:1).

Аргентинцы вышли вперед в первом тайме только благодаря автоголу Гарроу. Однако после перерыва новозеландцы шокировали абсолютного фаворита усилиями Грея.

Матч надолго прерывался из-за непогоды. После возобновления игры Мигель Мерентьель мог вернуть преимущество Боке, но его гол на 60-й минуте был отменен после просмотра VAR из-за игры рукой. А на большее Кавани и компании уже не хватило.

Вашему вниманию обзор матча.

Бока Хуниорс набрала только два очка в группе C и покинула Клубный чемпионат мира. Окленд Сити завершил борьбу с одним баллом и разницей мячей 1:17. Дальше проходят Бенфика (7) и Бавария (6).

Клубный чемпионат мира-2025. Групповой этап, третий тур

Окленд Сити – Бока Хуниорс 1:1

Голы: Грей, 52 – Гарроу, 26, (автогол)

Окленд Сити: Гарроу, Лагос (Ли, 83), Боксолл, Митчелл, Грей, Мураті (Коннолли, 54), Манікум (Зеб, 68), Ілич, Гарріга (Вейл, 54), Ю (Еллис, 54), Беван

Бока Хуниорс: Маркесин, Бланко, Пеллегрино, Ди Лольо, Адвинсула, Паласиос, Веласко (Брайда, 54), Батталья, Мерентьель, Кавани (Хіменес, 54), Себальос (Сенон, 26)

Ранее Бенфика с Трубиным сенсационно победила Баварию и выиграла группу на Клубном чемпионате мира.