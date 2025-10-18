Кейн и Оллисе обеспечили победу Баварии над Боруссией Д
Der Klassiker отгремел в Мюнхене
около 1 часа назад
Бавария праздновала минимальную победу над Боруссией Дортмунд в центральном матче 7 тура Бундеслиги. Матч в Мюнхене завершился со счетом 2:1.
Чемпион Германии обеспечил себе результат голами в каждом из таймов. Сначала Кейн в середине первого тайма подарил повод для радости местной публике.
После перерыва Бавария увеличила преимущество в счете, когда за дело взялся Олисе, который благодаря подкату не дал сопернику вынести мяч с линии собственных ворот.
Два пропущенных гола заставили Дортмунд бросить все силы на атаку и на 84-й минуте Брандт сократил отставание в счете, однако на камбэк команда Нико Ковача сыграть не успела.
Бундеслига. 7 тур
Бавария - Боруссия Д 2:1
Голы: Кейн, 22, Олисе, 78 - Брандт, 84
Заря – Динамо, Полесье – Шахтер, Ванат и Цыганков против Барселоны. Трансляции матчей 18 октября.
Поделиться