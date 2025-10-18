Бавария праздновала минимальную победу над Боруссией Дортмунд в центральном матче 7 тура Бундеслиги. Матч в Мюнхене завершился со счетом 2:1.

Чемпион Германии обеспечил себе результат голами в каждом из таймов. Сначала Кейн в середине первого тайма подарил повод для радости местной публике.

После перерыва Бавария увеличила преимущество в счете, когда за дело взялся Олисе, который благодаря подкату не дал сопернику вынести мяч с линии собственных ворот.

Два пропущенных гола заставили Дортмунд бросить все силы на атаку и на 84-й минуте Брандт сократил отставание в счете, однако на камбэк команда Нико Ковача сыграть не успела.

Бундеслига. 7 тур

Бавария - Боруссия Д 2:1

Голы: Кейн, 22, Олисе, 78 - Брандт, 84

Заря – Динамо, Полесье – Шахтер, Ванат и Цыганков против Барселоны. Трансляции матчей 18 октября.