Павел Василенко

Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн готов войти в историю. Уже в пятницу вечером он может стать самым быстрым игроком, который забьет 100 голов за один клуб в топ-5 европейских лиг XXI века – и обойти таких монстров, как Криштиану Роналду и Эрлинг Холанд.

Капитану сборной Англии нужно всего два гола в матче против бременского Вердера. Если ему это удастся, он достигнет сотни за 104 матча — на одну игру быстрее Роналду и Холанда, которые сделали это за 105 поединков за Реал и Манчестер Сити соответственно.

Кейн уже имеет 98 голов в 103 матчах за Баварию, включая два хет-трика в начале этого сезона. Всего на его счету 14 голов в восьми встречах, а Бавария забила рекордные 18 мячей в первых четырех турах Бундеслиги.