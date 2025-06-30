Нападающий Баварии Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды над Фламенго в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором он забил два гола. Также он поделился мыслями о будущем четвертьфинальном матче против ПСЖ.

По словам английского форварда, баварцам пришлось приложить немало усилий, чтобы сломить сопротивление бразильского соперника.

«Это была тяжелая игра против действительно сильной команды в непростых условиях. Мы хорошо начали, но каждый раз, когда нам казалось, что можем оторваться, соперник сопротивлялся и усложнял нам задачу, особенно во втором тайме. Именно поэтому четвертый гол был таким важным, он помог успокоить игру в последние 10 минут. После этого мы хорошо контролировали ход матча».

Впереди у Баварии матч с ПСЖ, который запланирован на 5 июля. Гарри Кейн отметил, что команда уже имеет опыт успешной игры с парижанами в этом сезоне.