Кейн — о выходе Баварии в четвертьфинал КЧС: «Теперь все внимание — на ПСЖ»
Форвард Баварии оценил сложность матча 1/8 финала против Фламенго
около 1 часа назад
Нападающий Баварии Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды над Фламенго в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором он забил два гола. Также он поделился мыслями о будущем четвертьфинальном матче против ПСЖ.
По словам английского форварда, баварцам пришлось приложить немало усилий, чтобы сломить сопротивление бразильского соперника.
«Это была тяжелая игра против действительно сильной команды в непростых условиях. Мы хорошо начали, но каждый раз, когда нам казалось, что можем оторваться, соперник сопротивлялся и усложнял нам задачу, особенно во втором тайме. Именно поэтому четвертый гол был таким важным, он помог успокоить игру в последние 10 минут. После этого мы хорошо контролировали ход матча».
Впереди у Баварии матч с ПСЖ, который запланирован на 5 июля. Гарри Кейн отметил, что команда уже имеет опыт успешной игры с парижанами в этом сезоне.
«У них был невероятный сезон. Мы уже играли против них и смогли победить. Теперь нужно сохранить энергию, позитивный настрой и восстановиться, чтобы быть готовыми. Мы знаем, что будет трудно, но когда мы на своем пике — можем обыграть кого угодно».