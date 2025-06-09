Хорватия разгромила победителя группы Лиги наций Украину. Видео
Фарерские острова в этом же квинтете осуществили мини-камбэк
около 5 часов назад
В четвертом туре европейского отбора на чемпионат мира-2026 сборная Хорватии дома разгромила Чехию (5:1).
Хозяева могли выйти вперед еще благодаря Гвардиолу. Однако VAR отменил его гол из-за офсайда. А под конец первого тайма Крамарич все же вывел вперед «клетчатых».
Несмотря на гол Соучека, Модрич с пенальти снова принес хорватам преимущество. А дальше на поле уже была одна команда – хозяева оформили три гола за 7 минут. Отличились Перишич, Будимир (с пенальти), дубль сделал Крамарич.
К вашему вниманию обзор матча.
В параллельной встрече Фарерские острова одержали волевую победу над Гибралтаром. Гости неожиданно открыли счет благодаря точному удару Скенлона, однако в конце хозяева перевернули игру. Гол Фредериксберга на 71-й минуте восстановил равновесие, а на 86-й победный мяч забил Йоганнесен.
Сборная Хорватии набрала шесть очков и всего за два матча вышла на второе место в группе L. Лидером остается Чехия (9 очков, 4 матча), за «клетчатыми» расположились Черногория (6, 3) и Фарерские острова (3, 3). Гибралтар (0, 4) – безнадежный аутсайдер.
Чемпионат мира-2026. Квалификация, четвертый тур
Хорватия – Чехия 5:1
Голы: Крамарич, 42, Модрич, 62 (пен.), Перишич, 68, Будимир, 72 (пен.), Крамарич, 75 – Соучек, 58
Фарерские острова – Гибралтар 2:1
Голы: Фредериксберг, 71, Йоганнесен, 86 – Скенлон, 23
Обзор матча будет доступен на странице события Фарерские острова – Гибралтар.
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