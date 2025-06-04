Киммих о своем достижении в сборной Германии: «Такое покоряется далеко не каждому»

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих перед полуфиналом Лиги наций против Португалии высказался о своем 100-м матче за «бундестим» и роли капитана. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.

Сыграть сто матчей за сборную – невероятное достижение. Такое под силу далеко не каждому игроку. Поэтому для меня это особое событие. Но больше всего я рад, что являюсь частью этой команды на протяжении последних девяти лет.

Думаю, что молодой Йозуа Киммих не поверил бы, что однажды сыграет сто матчей за сборную. Это не самая большая цель. Ни один семилетний мальчик не мечтает сыграть сто матчей. Будучи ребенком, ты мечтаешь играть в Бундеслиге и за свою страну, но о ста матчах никто не думает.

Носить капитанскую повязку – огромная честь. Особенно если посмотреть, кто был капитаном сборной раньше. Надеюсь, что капитанская повязка не слишком изменила меня как человека. Для меня всегда было важно, чтобы мы были успешными как команда, чтобы каждый игрок старался выкладываться на сто процентов на поле, потому что именно это нам необходимо, чтобы добиваться успехов вместе.

Швайнштайгер, Нойер и Гюндоган руководили командой по-своему. У каждого был свой стиль. Я старался учиться у каждого из них и брать что-то позитивное, но важно быть верным себе и руководить по-своему. Это должно происходить непринужденно.