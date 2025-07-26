Сергей Стаднюк

Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык может стать игроком английского Сандерленда. Об этом в соцсети X сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

🚨🔴⚪️ Как стало известно, Сандерленд запрашивал условия трансфера вратаря Шахтера Дмитрия Ризника. Но конкретных предложений или официального запроса пока не поступало. Фабрицио Романо

🚨🔴⚪️ Understand Sunderland asked for deal conditions for Shakhtar Donetsk GK Dmytro Riznyk.



No proposals or concrete bid so far. pic.twitter.com/eYz74eBgnd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025

Отметим, что Сандерленду уже принадлежат два украинца. Нападающий Назарий Русин за два года провел всего 32 игры за клуб, в которых отметился двумя голами и результативной передачей. В прошлом сезоне выступал за Хайдук на правах аренды.

20-летний вингер Тимур Тютеров пришел в клуб немного раньше в 2023 году. Однако выступал только за дубль, отметившись 7 голами и 4 ассистами в 29 матчах.

В активе Ризныка 78 матчей за Шахтер во всех турнирах, из которых 35 – без пропущенных мячей. За сборную Украины сыграл три поединка.

Ранее голкипер помог «горнякам» сенсационно на выезде одолеть Бешикташ (4:2).