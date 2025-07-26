Клуб АПЛ заинтересован в подписании третьего для себя украинца
На этот раз уже футболиста сборной
около 4 часов назад
Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык может стать игроком английского Сандерленда. Об этом в соцсети X сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
🚨🔴⚪️ Как стало известно, Сандерленд запрашивал условия трансфера вратаря Шахтера Дмитрия Ризника. Но конкретных предложений или официального запроса пока не поступало.
Отметим, что Сандерленду уже принадлежат два украинца. Нападающий Назарий Русин за два года провел всего 32 игры за клуб, в которых отметился двумя голами и результативной передачей. В прошлом сезоне выступал за Хайдук на правах аренды.
20-летний вингер Тимур Тютеров пришел в клуб немного раньше в 2023 году. Однако выступал только за дубль, отметившись 7 голами и 4 ассистами в 29 матчах.
В активе Ризныка 78 матчей за Шахтер во всех турнирах, из которых 35 – без пропущенных мячей. За сборную Украины сыграл три поединка.
Ранее голкипер помог «горнякам» сенсационно на выезде одолеть Бешикташ (4:2).
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