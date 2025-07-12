Клуб АПЛ зацікавлений у Цыганкове
Футболист может сменить команду
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Вингер сборной Украины и Жироны Виктор Цыганков попал в сферу английского клуба.
По данным Mis7er Malaki, к украинскому футболисту проявляет серьезный интерес клуб из Английской Премьер-лиги Ноттингем Форест, который выступает в еврокубках.
Руководство «лесников» рассчитывает оформить трансфер в ближайшее время, рассматривая Цыганкова как прямую замену Антони Эланге, который недавно ушел в Ньюкасл за 55 миллионов фунтов стерлингов.
В прошлом сезоне Цыганков за Жирону провел 32 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Контракт украинца с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.