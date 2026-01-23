Сергей Разумовский

В седьмом туре общего этапа Лиги Европы ПАОК на своем поле уверенно обыграл Реал Бетис.

Длительное время матч оставался без голов, однако после перерыва хозяева добавили в агрессии и смогли открыть счет на 67-й минуте. Отличился Живкович, который завершил одну из ключевых атак ПАОКа.

Бетис пытался отыграться, но в конце встречи сам усложнил себе задачу: на 87-й минуте ПАОК получил право на пенальти, и Якумакис уверенно реализовал 11-метровый, добавив гол к своему ассисту. В составе греческого клуба в этом матче также сыграли хорошо знакомые украинским болельщикам футболисты – бывший защитник Динамо Томаш Кендзера и экс-вингер Шахтера Тайсон.

Бетис, несмотря на поражение, остался в топ-8 с 14 очками. ПАОК (12) подтянулся к прямой путевке в 1/8 финала.

Лига Европы. Групповой этап, седьмой тур

ПАОК – Реал Бетис 2:0

Голы: Живкович, 67, Якумакис, 87 (пен.)

ПАОК: Цифтсис, Кенни, Кендзера, Михайлидис, Баба, игрок 404 (Камара, 89), Мейте, Живкович, Пелкас (Константелиас, 54), Тайсон (Десподов, 83), Якумакис (Миту, 89)

Бетис: Вальес, Ортис, Льоренте, Гомес, Родригес, Альтимира, Форнальс (Ло Чельсо, 62; Герреро, 68), Деосса, Гарсия (Моранте, 68), Авила, Руибаль (Эззальзули, 54)

Предупреждения: Пелкас (26), Оздоев (51), Живкович (87), Михайлидис (88) – Альтимира (44), Лопес (87)