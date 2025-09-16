28-летний форвард Ромы Артем Довбик этим летом мог сменить команду — на украинца претендовал клуб, который семь раз выигрывал Лигу чемпионов. Основным кандидатом считался Милан, однако переговоры о переходе не дали результата.

Как сообщает испанское издание El Gol Digital, нападающий все же может покинуть Рим уже зимой. Интерес к нему проявляет Бетис, финалист прошлогодней Лиги конференций. Сам Довбик, по данным источника, мечтает вернуться в Ла Лигу.

В текущем сезоне под руководством Джан Пьеро Гасперини украинец пока что ни разу не появлялся в стартовом составе и не отметился результативными действиями.

Ранее Гасперини объяснил, почему Довбик не сыграл в проигранном матче Ромы.