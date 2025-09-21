Клуб Соболя обыграл парижан и догнал команду Забарного
Но есть важный нюанс
В пятом туре французской Лиги 1 Страсбур на выезде победил ФК Париж.
Команды подарили зрелищный матч, который завершился прогнозируемой победой гостей. В первом тайме счет открыл Паес, вывив Страсбур вперед. Париж долго искал свои моменты, но именно гости снова отличились: на 78-й минуте забил Гела Дуе, брат звезды ПСЖ Дезире Дуе.
Хозяева не сдались и сразу же смогли вернуть интригу благодаря точному удару Дико, однако Эмега также быстро восстановил преимущество Страсбура в два мяча. Париж снова попытался спасти матч, и Гори забил в компенсированное время, но этого оказалось недостаточно. Украинский защитник Страсбура Эдуард Соболь провел игру на скамейке запасных.
Страсбур набрал 12 очков и сравнялся с ПСЖ и Лионом. Однако у команды Ильи Забарного есть матч в запасе. Париж с 6 баллами – десятый.
Лига 1, пятый тур
Париж – Страсбур 2:3
Голы: Дико, 81, Гори, 90+4 – Паес, 27, Гела Дуе, 78, Эмега, 87
Париж: Нкамбадьо, Санги (Крассо 89), Траоре (де Смет 69), Шерги, Мбоу, Ле-Мелу, Кеббаль, Саймон (Дико 69), Камара (Кафаро 79), Лопес, Жеббель (Гори 46)
Страсбур: Пендерс, Чилвелл, Уаттара, Дукуре, Сарр, Годо (Дуе 61), Морейра (Омобамиделе 85), Эль-Мурабет (Амугу 73), Барко, Паес (Лемарешаль 61), Паничелли (Эмега 60)
Предупреждения: Лопес – Годо, Сарр, Эмега, Барко, Пендерс