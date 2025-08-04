Клуб УПЛ готовится к прощанию с легионером
Футболист не входит в планы народного клуба
около 1 часа назад
Главный тренер Вереса Олег Шандрук сообщил, что нападающий Марко Мрвальевич может покинуть ровенскую команду. Его слова приводит прессслужба клуба.
Что касается Марко, мы пока размышляем. Принимаем решение, которое было бы наилучшим для игрока и для клуба, - объяснил Шандрук.
У черногорца еще год действующего контракта с Вересом. Нападающий сыграл за Верес 29 матчей в УПЛ и Кубке Украины. Отличился 6 забитыми мячами и сделал 1 результативную передачу.
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