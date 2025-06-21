Клуб УПЛ почти наполовину сменит состав
Работы в межсезонье будет много
около 2 часов назад
Спортивный директор Оболони Олег Мазуренко рассказал о кадровой политике клуба в это межсезонье. Его слова приводит «УФ».
Костяк команды останется. На 40% команда изменится. Некоторым игрокам решили не предлагать новые контракты, а кто-то сам не захотел. Не буду называть фамилий. Скоро все услышите из официальных источников.
Укреплять состав нужно. Ищем [новичков] в каждое звено. Брать ради количества мы точно не будем. Некоторым футболистам поступило предложение от футбольного клуба Оболонь, ждем их окончательного решения.
За кем-то охотились последние полгода. Молодые игроки с опытом игры в УПЛ очень бы нам помогли сейчас. Трансферный рынок в таких моментах требует тишины, - сказал Мазуренко.
Оболонь завершила сезон 2024/25 на 11 месте в турнирной таблице УПЛ.
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