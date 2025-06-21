Спортивный директор Оболони Олег Мазуренко рассказал о кадровой политике клуба в это межсезонье. Его слова приводит «УФ».

Костяк команды останется. На 40% команда изменится. Некоторым игрокам решили не предлагать новые контракты, а кто-то сам не захотел. Не буду называть фамилий. Скоро все услышите из официальных источников.

Укреплять состав нужно. Ищем [новичков] в каждое звено. Брать ради количества мы точно не будем. Некоторым футболистам поступило предложение от футбольного клуба Оболонь, ждем их окончательного решения.

За кем-то охотились последние полгода. Молодые игроки с опытом игры в УПЛ очень бы нам помогли сейчас. Трансферный рынок в таких моментах требует тишины, - сказал Мазуренко.