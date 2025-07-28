Французский Марсель предлагал Динамо 15 миллионов за защитника Тараса Михавка. Об этом сообщил футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко.

Только то, что я знаю, то, что уже частично выходило в публичное пространство – Порту прошлым летом. Марсель сейчас – 15 миллионов евро. Такая цифра предложения.

Скажите мне, при правильном подходе, правильной работе, правильной подготовке, я имею в виду трансферный рынок, скаутинговую работу, правильный анализ… Ну, можно продав футболиста из УПЛ за 15 миллионов, найти на его место двух за 5 – 6 млн. И разве это не 9-10 миллионов чистой прибыли?