Клуб, обыгравший команду Цыганкова, предлагал 15 миллионов за игрока Динамо
Все указывает на то, что Суркиса не устроила даже такая сумма...
около 15 часов назад
Французский Марсель предлагал Динамо 15 миллионов за защитника Тараса Михавка. Об этом сообщил футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко.
Только то, что я знаю, то, что уже частично выходило в публичное пространство – Порту прошлым летом. Марсель сейчас – 15 миллионов евро. Такая цифра предложения.
Скажите мне, при правильном подходе, правильной работе, правильной подготовке, я имею в виду трансферный рынок, скаутинговую работу, правильный анализ… Ну, можно продав футболиста из УПЛ за 15 миллионов, найти на его место двух за 5 – 6 млн. И разве это не 9-10 миллионов чистой прибыли?
Ранее Марсель уверенно переиграл Жирону, за которую выступает бывший капитан Динамо Виктор Цыганков (2:0). Киевляне же провели секретный матч против польского клуба, который завершился с аналогичным счётом.