Защитник Челси Леви Колвилл высказался по поводу финала Клубного чемпионата мира-2025 против ПСЖ. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Мы все очень рады быть в финале. Это большой турнир, и сам факт участия в решающем матче — это прекрасно. Именно этого мы стремились с самого начала соревнований. Знать, что мы прошли такой путь — это настоящее достижение. Но это еще не конец. Мы не приехали сюда просто попасть в финал — мы приехали побеждать. И именно этого хотим достичь, готовясь максимально ответственно.

Да, они очень сильная команда, и мы уважаем это. Мы видели, насколько хорошо они сыграли в прошлый раз. Но это лишь один матч. Мы верим в себя и знаем, что способны пройти этот путь до конца.

ПСЖ был фантастическим в полуфинале, но Реал — это не мы. Мы — не Интер и не Реал Мадрид, мы будем играть совсем иначе. Они не прессингуют, как мы, и не играют в наш футбол. Так что не могут ожидать такого же матча. Мы дадим им новую картину.

Мы уважаем их стиль и интенсивность, но не будем менять свою игру. У нас есть свой план, своя идентичность — и мы будем её придерживаться. Именно тогда мы показываем свой лучший футбол. Мы дошли сюда благодаря своей игре, так зачем что-то менять? Мы верим в себя. Я верю в нас. И верю, что мы можем победить кого угодно. С этой уверенностью мы и выйдем на финал.

Мы очень многому научились во время этого турнира. Вот это и лучше всего в таких соревнованиях: одна игра может изменить все. Мы уверены в себе. Кажется, мы вышли на пик формы в нужный момент. Полуфинал был очень сильным выступлением, и хочется верить, что в финале мы сыграем еще лучше. Мы очень ждем этого матча.

Финал такого турнира — это момент, когда лучшие играют с лучшими. Мы рады, что оказались среди них. И в конце концов, это просто футбол. Когда ты играешь за Челси — ты не боишься никого. И мы все чувствуем именно это.