Сергей Стаднюк

В пятом туре французской Лиги 1 Лион на своем поле минимально обыграл Анже.

Первый тайм прошел под доминированием команды Паулу Фонсеки, однако настоящих угроз у ворот практически не было. Лион больше контролировал мяч, но встреча напоминала шахматную партию без риска с обеих сторон.

Судьбу поединка решил единственный гол в середине второго тайма. На 65-й минуте Тессманн оказался в нужном месте и точным ударом принес хозяевам победу – 1:0. Анже пытался спасти игру в заключительные минуты, но оборона Лиона сыграла уверенно и сохранила минимальный счет до финального свистка.

Лион набрал 12 очков и догнал в турнирной таблице ПСЖ украинца Ильи Забарного. Однако у конкурента есть матч в запасе.

Лига 1, пятый тур

Лион – Анже 1:0

Гол: Тессманн, 65

Лион: Грейф, Тальяфико, Ньякате, Мата, Мейтленд-Найлз, Толиссо (Де Карвальо, 81), Тессманн, Фофана (Морейра, 90+2), Мера (Шульц, 64), Карабетс (Геззаль, 90+2), Сатриано (Молеба, 81)

Анже: Коффи, Экюми, Ле Фор, Камара, Аркю, Белькдим (Капель, 90), Белькебла, Мутон (Абделли, 62), Калумба (Шериф, 62), Питер, Раолисоа (Машин, 90)

Предупреждения: Ньякате, 22, Мера, 53 – Ле Фор, 20, Аркю, 37