Бавария проведет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против кипрского Пафоса.

Главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры и оценил сильные стороны соперника.

«Это похоже на клубный чемпионат мира. Ты играешь против команд, с которыми встречаешься нечасто, и тебе приходится знакомиться с соперником на ходу, без заранее собранной информации. Мы все это уже прошли на клубном чемпионате мира и видели, насколько важны эмоции. Это также важный фактор. Игра будет живая, но знакомиться с новыми командами интересно.

Пафосу было непросто попасть в Лигу чемпионов. Они провели семь матчей в этом турнире и не проиграли ни одного. Мы знаем, что нас ждёт, но не сомневаемся, что сможем набрать три очка. Это наша цель», — добавил тренер.