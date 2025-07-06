Главный тренер Баварии Венсан Компани высказался после поражения от ПСЖ со счетом 0:2 в четвертьфинале клубного чемпионата мира, а также прокомментировал эпизод с травмой Джамала Мусиалы.

«Травма Мусиалы – это было эмоционально. Конечно, это не выглядело хорошо. Надеюсь, все не слишком серьезно, хотя и страшно на вид. Желаю ему наилучшего восстановления.

Я не из тех, кто на это жалуется. Это факт – и это произошло. Но наша борьба заключается в том, чтобы еще до начала сезона сделать все, чтобы этого не повторилось. Нужно оставаться спокойными и объективными. Честно говоря, здесь еще и удача нужна. С травмой Мусиалы мы ничего не могли сделать. Вы можете контролировать все, но такое случается.

Завтра мы возвращаемся домой, а затем – трехнедельный отпуск. Пересезонка начнется не ранее чем через три недели. Ребятам нужно перезагрузиться и немного дистанцироваться, чтобы сделать следующий шаг.

Я редко бываю настолько злым во время перерыва. И это не на игроков – я понимаю, что в жизни есть вещи важнее. Но для этих ребят футбол – это вся их жизнь. Кто-то, как Джамал, живет этим. Он только что вернулся после травмы – и теперь это. Чувствуешь себя беспомощным. У меня до сих пор кипит кровь – не из-за результата, потому что это футбол, а из-за того, что это случилось с человеком, который так сильно любит игру».