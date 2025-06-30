Главный тренер мюнхенской Баварии Венсан Компани прокомментировал результат матча 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором его команда обыграла бразильский Фламенго со счетом 4:2.

Специалист отметил, что доволен выступлением своих подопечных, особенно в атакующей фазе, где команда продемонстрировала высокий уровень организации и реализации моментов. По его словам, игра была непростой, но Бавария справилась с задачей и заслуженно вышла в следующую стадию турнира.

«Эмоции были присутствовали. Мы очень хорошо начали, высоко прессинговали и достигли успеха. Фламенго – команда, которая могла бы быть топовой и в Европе. Они долго оставались в игре. Мы сделали много правильного, и теперь мы в следующем раунде.

Всегда нужно учитывать условия. Уже после 20-й минуты я задумался, сможем ли мы выдержать такой темп все 90 минут. Команда нашла правильный ритм. Важно оставаться угрозой на протяжении всего матча против таких соперников – и мы это сделали. Тогда ты всегда сохраняешь баланс в игре.

Мы знаем ПСЖ, мы уже играли против них в этом сезоне. Сначала мы анализировали Фламенго, теперь будем анализировать ПСЖ», – сказал Компани для пресс-службы Баварии.