Защитник Пари Сен-Жермен Преснель Кимпембе отказался от возможности перейти в Милан. Об этом сообщает L’Équipe.

Сначала россонери планировали подписать Мануэля Аканджи, однако он перешел из Манчестер Сити в Интер. После этого Милан рассматривал Кимпембе как альтернативу, но французский футболист не заинтересовался этим вариантом. Ожидается, что он может продолжить карьеру в Катаре, где трансферное окно еще открыто.

Кимпембе является воспитанником Пари Сен-Жермен, в системе которого он находится с 2005 года. За первую команду парижан он провел 241 матч, отметился тремя голами и двумя результативными передачами. По данным Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 5 миллионов евро.

Напомним, Кимпембе пропустил 709 дней из-за травмы ахилла.