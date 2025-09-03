Конкурент Забарного отказался переходить из ПСЖ в Милан
Защитник не заинтересовался предложением итальянского клуба
около 2 часов назад
Защитник Пари Сен-Жермен Преснель Кимпембе отказался от возможности перейти в Милан. Об этом сообщает L’Équipe.
Сначала россонери планировали подписать Мануэля Аканджи, однако он перешел из Манчестер Сити в Интер. После этого Милан рассматривал Кимпембе как альтернативу, но французский футболист не заинтересовался этим вариантом. Ожидается, что он может продолжить карьеру в Катаре, где трансферное окно еще открыто.
Кимпембе является воспитанником Пари Сен-Жермен, в системе которого он находится с 2005 года. За первую команду парижан он провел 241 матч, отметился тремя голами и двумя результативными передачами. По данным Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 5 миллионов евро.
Напомним, Кимпембе пропустил 709 дней из-за травмы ахилла.
