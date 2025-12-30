Конте: «Выиграть Скудетто в Неаполе - как будто в других местах»
Действующий чемпион продолжает защиту титула
36 минут назад
Главный тренер Наполи Антонио Конте оценил выступление чемпиона Италии в 2025 году. Его слова приводит Football Italia.
Это был чрезвычайный год на спортивном уровне. Праздновать победу в чемпионате, а затем и в Суперкубке - это было что-то прекрасное. Когда ты побеждаешь в Неаполе, ты это чувствуешь, это явно что-то такое, что побуждает тебя желать победить снова и увидеть эти празднования. Ты чувствуешь себя хорошо, тебя заставляют чувствовать себя важным. Эти ребята действительно были молодцами, победить никогда не легко. Выиграть Скудетто в Неаполе - это как выиграть десять в других местах, - рассказал Конте.
Игроки Наполи услышали вердикт Конте за финальный матч 2025 года.
Поделиться