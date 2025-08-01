КСУ Крайова с двумя украинцами вышла в следующий раунд Лиги конференций.
Исенко и Романчук сыграли полный матч
около 1 часа назад
Александр Романчук / Фото - Университатя Крайова
Університатя Крайова после поражения Сараево в первом матче 2 квалификационного раунда Лиги конференций (1:2) оформила волевой выход в следующий раунд соревнований.
В ответном матче команда Александра Романчука и Павла Исенко не оставила боснийцам шансов, забив 4 гола без ответа.
Оба украинских легионера Крайовы провели все 90 минут. Экс-вратарь Ворсклы впервые после переезда в Румынию оформил "сухарь".
Известно, сколько баллов заработали украинские клубы в таблице коэффициентов УЕФА.