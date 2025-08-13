Помощник главного тренера житомирского Полесья Сергей Кравченко накануне второго матча квалификации Лиги конференций против Пакша ответил на вопросы клубной прессслужбы. В первом поединке житомирцы одержали победу со счетом 3:0.

– Сергей Сергеевич, начну с более общего. Как прошла дорога до Пакша? В каком настроении прибыла команда? Моральном или физическом, прежде всего?

Завтра игра покажет, в каком состоянии. Все прошло хорошо, доехали. Уже главный тренер сказал, что мы не жалуемся и не будем жаловаться. Потому что все футболисты, все тренеры стараются попасть в Европу. Мы в чемпионате Украины для чего играем? Чтобы попасть в европейские соревнования. Поэтому мы здесь, наслаждаемся каждой игрой, каждым моментом. Мы рады, что мы здесь и надеемся завтра на хороший результат.

– Завтра матч будет сложнее, чем первый. В общем, какого поединка ожидаете и какой игры от соперника ожидаете?

100% сложнее, потому что первый мы 3-0 выиграли, и по результату, и по игре это была довольно хорошая игра. Завтра родной стадион у соперника, они проигрывают, отступать некуда. Поэтому ожидаем очень агрессивной, очень вертикальной игры, как и в первой игре, но им нечего терять. Нам надо играть в свою игру, ни в коем случае не защищать счет 3-0 и не думать о первой игре. Надо выходить, как на матч 0-0, и играть с первых минут.

– Вы уже нашли рецепт, как правильно держать баланс, чтобы играть и в чемпионате успешно, и в еврокубках?

Время покажет, потому что мы не так много сыграли, только с Карпатами и с Колосом. Если обыграли Карпаты, то можно сказать, что все хорошо. Проиграли Колосу, но я не буду говорить, что это провал, мы проанализировали игру. Ребята проявили себя хорошо, даже новые, которые вышли в ротации. Конечно, в футболе все по результату. Проиграли, значит, что-то не так сделали, но нам надо делать ротацию, потому что невозможно играть шесть или восемь матчей подряд одним составом. Все игроки для нас важны, все должны брать на себя ответственность и проявлять себя, и это создает конкуренцию.

– После поединка с Колосом много экспертов сказали, что Полесье делает ставку на еврокубки, потому что в первом поединке 3-0 все решено, а ротацию сделали именно в чемпионате.

Мы ни в коем случае не делаем ставку только на еврокубки. Чемпионат тоже очень важен, мы хотим быть как можно выше, поэтому это не так. Просто ситуация заставляет нас так делать. Мы сыграли в четверг с Пакшем, в субботу утром только добрались до Житомира. Ребята, которые играли с Пакшем, были там 4-5 человек, которые еще и играли с Карпатами. Это очень тяжело, и дорога есть, поэтому мы должны делать ротацию.

Поединок Пакш - Полесье состоится 14 августа, начало в 20:00 по киевскому времени.