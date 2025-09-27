Сергей Стаднюк

В седьмом туре украинской Премьер-лиги Динамо на выезде упустило победу над Карпатами.

Хозяева шокировали соперника двойным ударом: Альварес открыл счет в середине первого тайма, а уже через три минуты Бруніньйо удвоил преимущество. Однако еще до перерыва киевляне сократили отставание усилиями Караваева, а после перерыва он же, казалось бы, стал героем, оформив дубль. До этого Шапаренко сравнял счет, а значит, гол защитника потенциально был победным. Стоит также отметить две результативные передачи Волошина.

Казалось, киевляне удержат победу, однако в очередной раз в этом сезоне подвела игра в обороне и вратарь Моргун, которому по непонятным причинам в третий раз подряд доверил место в воротах Александр Шовковский. Сначала команду спасали защитники, вынося мяч с линии ворот, но уже в компенсированное время неуверенные действия вратаря стали фатальными: вместо того чтобы зафиксировать мяч в руках, он выбил его прямо на соперника, что привело к дальнему удару Мирошниченко на 93-й минуте, который и установил окончательный результат.

Это уже третья подряд потеря очков Динамо на последних минутах подряд, которая оставляет серьезные вопросы к решениям главного тренера. Киевляне набрали 15 очков и единолично возглавили турнирную таблицу. Однако Шахтер (14), Колос (14) и Кривбасс (12) могут уже в этом туре как минимум догнать «бело-синих».

УПЛ, седьмой тур

Карпаты – Динамо 3:3

Голы: Альварес, 24, Бруніньйо, 27, Мирошниченко, 90+3 – Караваев, 43, 52, Шапаренко, 50

Карпаты: Домчак, Мирошниченко, Педрозо, Бабогло, Полегенько, Альварес (Танда 81), Костенко (Фабиано 74), Бруніньйо, Чачуа (Клименко 80), Пауло Витор, Краснопир.

Динамо: Моргун, Дубинчак, Тіаре, Биловар (Михавко 89), Караваев (Тымчик 80), Бражко, Шапаренко, Пихалёнок (Яцик 80), Волошин, Огундана, Бленуце (Герреро 70).

Предупреждения: Костенко, 71