В матче 13 тура Украинской Премьер-лиги Кривбасс на своем поле сыграл вничью с Вересом, со счетом 2:2.

Хозяева открыли счет уже в дебюте встречи благодаря точному удару Максима Задераки после передачи Анте Бекаваца.

На 36-й минуте коллектив Патрика ван Леувена укрепил свое преимущество: Глейкер Мендоса подал угловой, а Бакари Конате выиграл борьбу в воздухе и отправил мяч в сетку.

После перерыва команда Олега Шандрука смогла переломить ход игры. Сначала Владислав Шарай сократил отставание, воспользовавшись передачей Максима Смеяна.

А на 79-й минуте Шарай оформил дубль, нанеся мощный дальний удар в ближний угол, тем самым лишив Кривбасс шансов на победу.

УПЛ. 13-й тур

Кривбасс – Верес – 2:2

Голы: Задерака, 6, Конате, 36 – Шарай, 52, 79