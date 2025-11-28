Павел Василенко

Руководство Ливерпуля может обратиться к Юргену Клоппу с просьбой временно вернуться и спасти сезон, если команда Арне Слотта продолжит скатываться в кризис. Слухи о возможном камбэке тренера распространялись в последние недели, а некоторые британские букмекеры даже называли Клоппа фаворитом на должность нового менеджера.

Однако, как утверждает издание The Sun, речь может идти лишь о краткосрочной миссии – несколько месяцев для стабилизации ситуации. Долгосрочный план руководства, по данным источника, предполагает другую кандидатуру: главной приоритетной Ливерпуля якобы является нынешний наставник ПСЖ Луис Энрике.

В клубе готовы подождать до Нового года, чтобы оценить, способен ли Слот переломить кризисную ситуацию. Но возможное поражение от Вест Хэма уже в воскресенье может резко усилить давление на голландского специалиста.

Сам Слот на последней пресс-конференции выглядел спокойно. По его словам, он обсудил ситуацию с владельцами и уверен, что те и впредь будут ему доверять.