Сергей Стаднюк

В пятом туре украинской Премьер-лиги Шахтер номинально в гостях сыграл вничью с Металлистом 1925.

Эта игра могла заинтересовать болельщиков сразу двумя сценариями. Перед самой игрой «горняки» получили фантастическую для себя новость – Динамо сенсационно потеряло очки в дерби с Оболонью (1:1). Также в составе харьковчан появился защитник Илья Крупский, который в свое время ответил Шахтеру переходом из Ворсклы.

И донетчане повели уже в первом тайме. Артем Бондаренко хладнокровно реализовал пенальти на 22-й минуте. Далее «горняки» контролировали игру, но не смогли удвоить преимущество.

В конце встречи хозяева пошли ва-банк и были вознаграждены — на 85-й минуте Калюжный отправил мяч в сетку после мощного дальнего удара. Арбитр долго пересматривал эпизод на VAR. Шла проверка, не мешал ли Когут голкиперу Резнику, находясь в положении «вне игры», однако гол все же засчитали. В итоге команды поделили очки в напряженной встрече.

Шахтер набрал 11 очков и упустил шанс догнать Динамо (13). Металлист 1925 (8) по дополнительным показателям обошел Оболонь.

УПЛ, пятый тур

Металлист 1925 – Шахтер 1:1

Голы: Калюжный, 85 – Бондаренко, 22 (пен.)

Металлист 1925: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Калитвинцев, Литвиненко, Гаджиев (Ари Моура, 83), Итодо (Когут, 71), Рашица (Мба, 83).

Шахтер: Резник, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Конопля, 74), Марлон (Крыськив, 64), Бондаренко, Очеретько, Педриньо, Элиас (Невертон, 64), Алисон.

Предупреждения: Шабанов, 21, Калюжный, 22 – Очеретько, 66, Невертон, 81