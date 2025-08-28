Главной сенсацией среды стал вылет Манчестер Юнайтед от представителя Лиги 2 Гримсби Таун. Манкунианцы в основное время спаслись от поражения, а в затяжной серии пенальти билет в следующий раунд достался андердогам.

В другом поединке Виталий Миколенко провел первый официальный матч нового сезона, восстановившись от повреждения, из-за которого пропустил два стартовых тура АПЛ. Команда Дэвида Мойеса обыграла Мансфилд (2:0).

Кубок английской лиги. 2 раунд

Гримсби - МЮ 2:2 (12:11 по пенальти)

Голы: Вернем, 22, Воррен, 30 - Мбемо, 75, Магуайр, 89

Эвертон - Мансфилд Таун 2:0

Голы: Алькарас, 51, Бету, 89

Фулхэм - Бристоль Сити 2:0

Голы: Теннер, 8 (автогол), Хименес, 21

Оксфорд - Брайтон 0:6

Голы: Боскальи, 13, Груда, 20, Гомес, 60, Дзимас, 71, 77, Уотсон, 86

Кубок английской лиги. Двое украинцев вышли в следующий раунд.