Кубок английской лиги: Миколенко сыграл на новом стадионе Эвертона, МЮ спасся от позора
Результаты матчей 2 раунда
около 2 часов назад
Главной сенсацией среды стал вылет Манчестер Юнайтед от представителя Лиги 2 Гримсби Таун. Манкунианцы в основное время спаслись от поражения, а в затяжной серии пенальти билет в следующий раунд достался андердогам.
В другом поединке Виталий Миколенко провел первый официальный матч нового сезона, восстановившись от повреждения, из-за которого пропустил два стартовых тура АПЛ. Команда Дэвида Мойеса обыграла Мансфилд (2:0).
Кубок английской лиги. 2 раунд
Гримсби - МЮ 2:2 (12:11 по пенальти)
Голы: Вернем, 22, Воррен, 30 - Мбемо, 75, Магуайр, 89
Эвертон - Мансфилд Таун 2:0
Голы: Алькарас, 51, Бету, 89
Фулхэм - Бристоль Сити 2:0
Голы: Теннер, 8 (автогол), Хименес, 21
Оксфорд - Брайтон 0:6
Голы: Боскальи, 13, Груда, 20, Гомес, 60, Дзимас, 71, 77, Уотсон, 86
