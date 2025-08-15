Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня пятницы, 15 августа, в 1/32 финала Кубка Германии.

Унион Берлин без проблем прошёл в следующий раунд, разгромив Гютерсло. Столичный клуб оформил комфортное преимущество ещё до перерыва благодаря голам Скова, Кверфельда и Хедиры, а во втором тайме Илич и Чон У Йон закрепили успех.

Магдебург уверенно победил Саарбрюккен, решив судьбу поединка ещё в начале второго тайма. Гости повели благодаря голам Карса и Гриба, оформившего дубль. Хозяева ответили точным ударом Цивеи, но на больше сил не хватило.

Арминия снова сенсационно выбила Вердер, одержав минимальную победу. Бременцы остались вдесятером на 54-й минуте после двух жёлтых карточек Биттенкурта, это привело к решающему мячу Янга в добавленное время.

Унион, Магдебург и Арминия выиграли свои матчи и вышли в 1/16 финала Кубка Германии.

Кубок Германии, 1/32 финала

Гютерсло – Унион Берлин 0:5

Голы: Сков, 19, Кверфельд, 35, Хедира, 43, Илич, 78, Чон У Йон, 90+4

Саарбрюккен – Магдебург 1:3

Голы: Цивея, 67 – Карс, 43, Гриб, 45+2, 59

Арминия – Вердер 1:0

Гол: Янг, 90+3

Удаление: Биттенкур, 54 (вторая ЖК)