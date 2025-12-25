Кучер зізнався, собирается ли судиться с Черноморцем
Специалиста решили «уволить» из одесского клуба
около 1 часа назад
Главный тренер Черноморца Александр Кучер сообщил, что руководство решило пригласить вместо него другого специалиста. Также коуч сообщил, есть ли у него желание судиться с одесским клубом.
Приблизительно пять дней назад мне позвонил президент клуба Александр Грановский: «Так и так... Сложилась определенная ситуация, спонсоры хотят пригласить нового тренера».
Было ли это неожиданностью? Нет, уже по ходу сезона я чувствовал: что-то такое возможно. Когда руководство пытается влиять на тренерские моменты, это означает - есть кто-то, кто шепчет на ушко.
Моя реакция: «Хотите - пожалуйста. Мой контракт действует еще год: летом я отказался от предложений из клубов УПЛ и из-за границы, потому что хотел вернуть Черноморец в Премьер-лигу. Давайте договариваться».
Считаю, что согласился на максимально лояльные для клуба условия. Определили сроки расчета. Судиться с Черноморцем - это последнее, чего мне бы хотелось, – сообщил Кучер в интервью «ТаТоТаке».
Кучер возглавил Черноморец в конце марта 2025 года, однако не смог спасти команду от вылета из УПЛ. Специалист продолжил работу в Первой лиге. Одесситы долгое время шли в лидерах турнирной таблицы. Однако свои позиции сохранить не удалось.
Более того, «моряки» откатились из зоны прямого выхода в УПЛ. С 38 очками команда уступает Левому Берегу (39) и занимает третью строчку.